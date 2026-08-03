كشف معهد البترول الأمريكي معارضته لمشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ يتعلق بالوقود الحيوي، الذي يهدف إلى توسيع مبيعات البنزين المحتوي على نسب أعلى من الإيثانول، ومنح بعض مصافي النفط الصغيرة إعفاءات من متطلبات المزج السنوية.



وساعد معهد البترول الأمريكي، وهو جماعة الضغط المعنية بالنفط والغاز، في قيادة الجهود داخل الكونغرس هذا العام للسماح ببيع بنزين «إي 15»، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، طوال العام.



إعفاءات تلقائية



لكن المعهد انتقد مقترحاً تم الكشف عنه أخيراً يجمع بين السماح ببيع بنزين «إي 15» ومنح ما يُعتبر من الناحية الأساسية إعفاءات تلقائية لبعض المصافي الصغيرة، وهو ما يمثل تحولاً عن خطط سابقة كانت ستخفض هذه الإعفاءات بشكل كبير. وسيسمح مشروع القانون للجهات التنظيمية بإجبار الشركات التي لم تحصل على إعفاءات على تعويض جزء من الإعفاءات الممنوحة لبعض منافسيها.



صلاحيات منطقية



وقالت نائبة الرئيس الأولى لشؤون العلاقات الحكومية في معهد البترول الأمريكي كريستين ويتمان: «إن المعهد يدعم استخدام وقود (إي 15) بشكل دائم وعلى مستوى البلاد، عندما يقترن ذلك بإصلاحات منطقية للبرامج التي تمنح المصافي الصغيرة إعفاءات من متطلبات مزج الوقود الحيوي». وأضافت ويتمان أن «المقترح المدرج في مشروع قانون الزراعة بمجلس الشيوخ لا يحقق هذا النهج المتوازن، بل يستبدله بشروط معيبة تضر بإمدادات الوقود الأمريكية، بدلاً من توفير الاستقرار طويل الأجل الذي يحتاج إليه المستهلكون والمزارعون ومنتجو الوقود الحيوي وشركات التكرير».