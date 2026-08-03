رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري العرض الرسمي المقدم من قبل نادي الشباب للاستفادة من خدمات المدافع الدولي «ياسر إبراهيم»، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورفض النادي القاهري مناقشة العرض جملة وتفصيلاً، في خطوة تؤكد تمسك إدارة القلعة الحمراء باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



وكشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن إدارة الشباب تقدمت بعرض رسمي للحصول على خدمات ياسر إبراهيم، بعدما أبدت رغبتها في ضم المدافع الدولي خلال الميركاتو الصيفي.



وأوضح المصدر أن «الليث» عرض على ياسر راتبًا سنويًا يصل إلى مليون و600 ألف دولار أمريكي، في محاولة لإقناع اللاعب بالموافقة على الانتقال إلى دوري روشن السعودي.



وأضاف أن إدارة الأهلي رفضت الدخول في مفاوضات بشأن رحيل اللاعب، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده في الموسم القادم، خصوصا أنه يعد من الركائز الأساسية في الخط الخلفي وصاحب خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.



وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأهلي تحركوا سريعًا للحفاظ على اللاعب، حيث تم عرض عقد جديد عليه يتضمن حصوله على 25 مليون جنيه سنويًا، في إطار سياسة النادي لتجديد عقود العناصر الأساسية وتأمين استمرارها.



ويأتي تمسك الأهلي باستمرار ياسر إبراهيم في ظل سعي الجهاز الفني للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، بالتزامن مع الاستعداد لخوض المنافسات المحلية والقارية.



ويعد ياسر إبراهيم من أبرز مدافعي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب دورًا مهمًا في العديد من البطولات التي حققها الفريق، وهو ما دفع الإدارة إلى رفض فكرة رحيله رغم الإغراءات المالية القادمة من دوري روشن.