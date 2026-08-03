ما زال «الذكاء الاصطناعي» يمارس هواياته في توقعات الأبطال خلال المسابقات العالمية الكروية المرتبطة بسماء «الساحرة المستديرة»، ومع قرب انطلاقة منافسات الدوري الإسباني لموسم 2026-2027 يوم 15 أغسطس الجاري، وسط ترقب جماهيري كبير لصراع جديد بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة على لقب «الليغا»، في موسم ينتظر أن يشهد منافسة قوية على الصعيدين الجماعي والفردي.



ومع اقتراب ضربة البداية، قدم الذكاء الاصطناعي توقعاته بشأن هوية بطل الدوري الإسباني، إلى جانب أبرز المنافسين على جائزة هداف المسابقة.



الملكي بطلاً



وفقًا لتوقعات الذكاء الاصطناعي، سينجح ريال مدريد في استعادة لقب الدوري الإسباني، بعدما يحصد 91 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على غريمه التقليدي برشلونة، حامل لقب الموسم الماضي، الذي سيكتفي بالمركز الثاني برصيد 88 نقطة.



كما توقعت النتائج أن يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 76 نقطة، يليه فياريال في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس خامسًا برصيد 62 نقطة.



مبابي الهداف



وعلى مستوى الجوائز الفردية، رجح الذكاء الاصطناعي استمرار هيمنة النجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة هدافي الدوري الإسباني، متوقعًا تتويجه بجائزة «البيتشيتشي» للموسم الثالث على التوالي، بعدما يسجل 29 هدفًا.



وجاء الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، في المركز الثاني برصيد 22 هدفًا، بينما حل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، ثالثًا برصيد 20 هدفًا.



وفي المركز الرابع، توقع الذكاء الاصطناعي تسجيل فيران توريس 18 هدفًا، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور خامسًا برصيد 17 هدفًا.