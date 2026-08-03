استعادت مكتبة عامة في بلدة كياما الساحلية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية كتاباً نادراً كان مفقوداً منذ نحو 150 عاماً، بعدما عُثر عليه مخبأً داخل صندوق شاي موضوع خلف مدفأة مغلقة أثناء أعمال ترميم أحد المنازل.

آثار أثينا

وبحسب شبكة CNN قال روس سيمونز، الذي عثر على الكتاب خلال تجديد منزل عائلته، إنه يرجح أن جده الأكبر استعاره في سبعينيات القرن التاسع عشر ولم يُعده إلى المكتبة، قبل أن يختفي لعقود طويلة داخل جدار المنزل.

والكتاب بعنوان "آثار أثينا" (Antiquities of Athens)، ونُشر في 1858، وكان يحمل الرقم 506 ضمن المجموعة الأصلية لمكتبة كياما التي افتُتحت عام 1872، وتضم آنذاك نحو ألف كتاب.

أقدم نسخة

وأوضحت مديرة المكتبة ميشيل هدسون، أن هذه أقدم نسخة تُعاد إلى المكتبة على الإطلاق، مشيرة إلى أن المكتبات قد تستقبل أحياناً كتباً متأخرة لعقود، لكن استعادة كتاب بعد قرن ونصف تُعد حالة استثنائية.

وأضافت أن الكتاب تعرض لبعض الأضرار بسبب الرطوبة خلال سنوات بقائه داخل الجدار، إلا أنه لا يزال يحتفظ بملامحه الأصلية، بما في ذلك بطاقة الإعارة وقواعد المكتبة المطبوعة على الغلاف الداخلي.

3 بنسات غرامة التأخير

ووفقاً لتلك القواعد، كانت غرامة التأخير تبلغ ثلاثة بنسات أسبوعياً، ولو احتُسبت حتى اليوم مع مراعاة التضخم، لوصلت قيمتها إلى نحو 28 ألف دولار أسترالي (قرابة 19.5 ألف دولار أمريكي).

ورغم ذلك، أكدت إدارة المكتبة أنها لن تطالب أحداً بدفع الغرامة، خاصة أن سجلات المستعيرين في تلك الفترة لم تعد موجودة، مما يجعل من المستحيل تحديد الشخص الذي استعار الكتاب رسمياً.

وكشفت القواعد القديمة للمكتبة عن شروط طريفة كانت مطبقة آنذاك، من بينها السماح للأسرة باستعارة ثلاثة كتب إذا كان ستة من أفرادها يجيدون القراءة، إضافة إلى منع إعارة الكتب للأشخاص الذين يحضرون إلى المكتبة وهم في حالة سُكر.

وأعلنت المكتبة أنها ستضم الكتاب إلى مجموعة التاريخ المحلي ليُعرض للجمهور، مؤكدة أنه لن يُعار مرة أخرى، حتى لا تضطر إلى انتظار 150 عاماً أخرى لاستعادته.