رفض المرشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حاتم خيمي، الحديث عن تفاصيل ترشحه وبرنامجه الانتخابي في الوقت الحالي، مؤكداً احترامه للوائح وفترات الدعاية المحددة.



وفي تصريح خاص إلى «عكاظ» رحب خيمي بالصحيفة، وأكد تشرفه بالظهور فيها، لكنه اعتذر عن التعليق على أي أمر يخص الانتخابات حالياً، مبيناً أن هناك فترة رسمية للحديث إعلامياً وإطلاق الحملات الدعائية سيتم الالتزام بها.



وتعد قائمة خيمي من أبرز القوائم التي تقدمت رسمياً لخوض انتخابات الاتحاد المقررة في 30 أغسطس، لما تحمله من تنوع لافت في الخبرات الإدارية والرياضية والأكاديمية.



وضمت القائمة 11 عضواً، يتقدمهم محمد القاسم الرئيس السابق لنادي التعاون، ومحمد الخليفة الرئيس السابق لنادي الخلود، والحسن اليامي اللاعب الدولي السابق.



كما شملت القائمة أسماء أكاديمية بارزة على رأسها البروفيسور فاطمة المؤيد عميد كلية علوم الرياضة بجامعة الأميرة نورة، والبروفيسور محمد القحطاني المتخصص في الحوكمة والتشريع المؤسسي، والدكتور عبدالله النعيم خبير إدارة المخاطر المالية، والدكتور سلطان بن صابر الحربي المتخصص في السياحة والاستضافات.



وضمت القائمة أيضاً المحامي خالد أبوراشد، وعبدالعزيز الرويلي نائب رئيس نادي العروبة سابقاً.



وفيما يخص الخبرات الدولية، استعان خيمي بخبرتين أجنبيتين هما: السويسري جيريمي بيريشا، المتخصص في التسويق والعلاقات الدولية، والمغربي الدكتور حسن خربوش، المتخصص في التطوير الفني وإدارة المنشآت الرياضية، وتم اختيار الإعلامي والخبير الرياضي عادل البطي، أميناً عاماً للقائمة.



ويأتي إعلان القائمة في وقت تشهد فيه انتخابات الاتحاد منافسة قوية بين 5 مرشحين، وسط ملفات كبيرة تنتظر المجلس الجديد، أبرزها إعادة بناء المنتخب والاستعداد لاستضافة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.