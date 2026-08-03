وقف أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي ميدانياً على موقع الحريق بمحافظة تنومة، للاطلاع على سير الأعمال والجهود التي تبذلها الأمانة وبلديات القطاع الشمالي في مساندة الجهات ذات العلاقة، ودعم عمليات إخماد الحريق والحد من آثاره.

واطلع خلال الجولة على أعمال الفرق الميدانية، ووجّه بتسخير جميع الإمكانات البشرية والآلية، بما يعزز سرعة الاستجابة والتكامل مع الجهات المختصة، مؤكداً أهمية استمرار الجاهزية ورفع مستوى التنسيق لضمان دعم أعمال الإطفاء وحماية الأرواح والممتلكات، فيما رافقه خلال الجولة وكيل أمين منطقة عسير للبنية التحتية المهندس أحمد عوير، واطلع على جاهزية الفرق الميدانية والآليات المسخرة لدعم أعمال الإسناد ومساندة الجهات المختصة في التعامل مع الحريق.

يُذكر أن أمانة عسير وبلدياتها التابعة، سخّرت 320 كادراً بشرياً، إلى جانب 70 آلية ومعدّة، للمشاركة في الأعمال المساندة، وشملت توفير المعدات والآليات الثقيلة وأعمال الإسناد الميداني والخدمات البلدية الداعمة، بما يسهم في تمكين الفرق المختصة من أداء مهامها بكفاءة، وأكدت الأمانة استمرار جاهزيتها لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة، والعمل بتنسيق مباشر مع الجهات ذات العلاقة حتى انتهاء الحالة، انطلاقاً من دورها في دعم منظومة الاستجابة للطوارئ وتعزيز السلامة العامة.