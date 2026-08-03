اطّلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال استقباله في مكتبه أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني على جاهزية أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها لموسم الأمطار، والخطط والإجراءات الميدانية الهادفة إلى رفع مستوى الاستعداد وتعزيز كفاءة تصريف مياه الأمطار والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد على أهمية مواصلة رفع الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجولات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يحقق أعلى معايير السلامة، ويضمن استمرارية الخدمات للمواطنين والمقيمين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

بدوره أبرز أمين منطقة جازان مؤشرات الجاهزية، مشيرًا إلى ربط مركز الطوارئ والأزمات بـ(25) غرفة عمليات، وتجهيز أكثر من (5000) كادر ميداني وآليات ومعدات، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، أسهمت في معالجة (481) موقعًا حرجًا لتجمعات مياه الأمطار على مستوى المنطقة.