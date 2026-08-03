وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القيادات الإيرانية بأنها «مخادعة إلى حد لا يصدق»، موضحاً أنهم يطالبون بعقد اجتماع ويتوسلون لذلك.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» اليوم (الإثنين): «القيادة الإيرانية مخادعة إلى حد لا يُصدق، إنهم يطلبون عقد اجتماع، بل إن البعض قد يقول إنهم يتوسلون لذلك». وأضاف: «تبدأ المحادثات، مع تحديد المزيد منها في المستقبل القريب، ثم يعلنون، بكل صراحة وتفاخر، أنهم لا يجرون أي مناقشات، وأنه لا يتم التحدث عن أي شيء، وأنهم يتعاملون فقط مع عُمان».



وأضاف: «ثم يواصلون ترديد تصريحاتهم المعتادة، قائلين إن مضيق هرمز سيكون تحت إدارتهم وبقوة، في حين أنه يخضع بالفعل لسيطرة كاملة من البحرية الأمريكية ومن خلال حصارنا، أو كما يسميه البعض الجدار الفولاذي الأمريكي».



وأشار إلى أنه لا شيء يصل إلى إيران إلا إذا أراد هو ذلك، ولن يصل إليها شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل، مضيفاً: «سواء أرادت إيران الاعتراف بذلك أم لا، فإننا نجري بالفعل محادثات للتوصل إلى حل للمشكلة التي تسببت بها على مدى عقود».



واختتم ترمب تدوينته بالقول: «الأمر في غاية البساطة: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».



في المقابل، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التطورات الدبلوماسية والتعاون لتحقيق الاستقرار، كما ناقش مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال التطورات الإقليمية.