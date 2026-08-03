عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إلى العاصمة الإسبانية مدريد بعد انتهاء إجازته الصيفية، التي حصل عليها عقب نهاية مشوار منتخب البرازيل.



وتوجه فينيسيوس، صباح (الإثنين)، إلى أحد المستشفيات في مدريد لإجراء الفحوصات الطبية الدورية، تمهيداً للانضمام إلى تدريبات الفريق استعداداً لانطلاق موسم 2026-2027.



وتأتي عودة اللاعب في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن فينيسيوس يطالب بالحصول على راتب يماثل ما يتقاضاه زميله الفرنسي كيليان مبابي، بينما لا تنوي إدارة النادي، حتى الآن، تقديم عرض مالي محسّن.



وفي سياق متصل، شدد وكيل أعمال اللاعب، يورمارك، على رفضه لما وصفه بالتقارير الإعلامية غير الدقيقة، قائلاً: «لا يمكن لفريقنا أن يقف مكتوف الأيدي أمام وسائل إعلام غير مهنية تنشر معلومات مزيفة ومسيئة بهدف لفت الانتباه، خصوصاً عندما تستهدف عملاءنا شخصياً دون أي أساس. وعلى الصحفيين تحمّل مسؤولية أكبر عند تناول مثل هذه الملفات».



وتزيد هذه التطورات من الجدل حول مستقبل فينيسيوس مع النادي الملكي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة القادمة.