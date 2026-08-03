كشفت مصادر «عكاظ» أن ملف تجديد عقد حارس نادي النصر نواف العقيدي شهد تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية، بعدما عقدت الإدارة في الموسم الماضي اجتماعاً مع اللاعب لمناقشة تمديد عقده، الذي يتبقى منه موسم واحد.



ووفقاً للمصادر، اشترط العقيدي الحصول على 20 مليون ريال سنوياً بعقد يمتد لأربع سنوات، بإجمالي يصل إلى 80 مليون ريال، مقابل الموافقة على تجديد عقده والاستمرار مع الفريق.



وأضافت المصادر أن هذه المطالب المالية لم تحظَ بالموافقة، بعدما قوبلت بالرفض من المسؤولين البرتغاليين المشرفين على الملف، لتنتهي المفاوضات في ذلك الوقت دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.



وأشارت المصادر إلى أن إدارة النصر أعادت فتح الملف خلال الأيام الماضية، وعقدت اجتماعاً جديداً مع الحارس في معسكر الفريق الخارجي، في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مستقبله مع النادي.



وبحسب المصادر، أبلغ العقيدي مسؤولي النادي بشكل واضح برغبته في الرحيل عقب نهاية عقده الحالي، وعدم الاستمرار مع النصر، مؤكداً أن قراره لا يرتبط بالمشاركة الأساسية، وأنه متمسك بخوض تجربة جديدة حتى في حال حصوله على ضمانات باللعب بشكل أساسي خلال الموسم القادم.



وختمت المصادر بأن إدارة النصر تدرس خلال الفترة القادمة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع الملف، سواء بمحاولة إقناع اللاعب بالعدول عن قراره واستئناف مفاوضات التجديد، أو اتخاذ القرار المناسب بما يحفظ مصالح النادي قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه حتى الآن.