استضاف سفراء جمعية الأدب المهنيّة في خميس مشيط الشاعرين خالد قمّاش ومريع سوادي، في أمسية «تجليات شاعرين من الفصيح إلى الشعبي»، وتناول الضيفان سيرة التجربة الشعرية، ورؤيتهما للتحولات التي شهدها الحراك الشعري، وأبرز الخصائص الفنية والجمالية التي تميز القصيدة الفصيحة والشعر الشعبي.

وتخللت الفعالية قراءات شعرية متنوعة تجلت خلالها ملامح التجربتين، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أثروا اللقاء بمداخلاتهم وأسئلتهم، ما أضفى على الأمسية طابعاً ثقافياً ثرياً وحواراً أدبياً مميزاً.

وفي ختام الأمسية، كرمت رئيسة السفارة في محافظة خميس مشيط زهرة آل ظافر، الشاعرين ومديرة الأمسية ليلى القحطاني بشهادات تقدير، مؤكدةً أن مثل هذه اللقاءات تمثل رافداً مهماً لدعم الحركة الأدبية وتعزيز الحراك الثقافي في منطقة عسير.