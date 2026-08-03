تحولت ساحة سوق الربوع في قرية الأطاولة التراثية إلى لوحة نابضة بالتراث والشعر، بعدما احتضنت إحدى أجمل أمسيات مهرجان الأطاولة التراثي التاسع المقام ضمن فعاليات صيف منطقة الباحة 2026، حيث امتزج صوت الطبول بجزالة القصيدة، والتقت العرضة الجنوبية بالشعر، في مشهد أعاد للموروث الشعبي حضوره الآسر.

وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً من الأهالي والزوار الذين توافدوا لمتابعة هذا الفن الأصيل الذي يعد أحد أبرز رموز الهوية الثقافية في جنوب المملكة. وتناوب على ساحة الشعر نخبة من شعراء المنطقة وهم؛ عبدالله البيضاني وأحمد الدرمحي وأحمد الكناني والدكتور إبراهيم الشيخي، فيما ألقى الدكتور عبدالواحد بن سعود قصيدة لاقت استحسان الحضور الذين قابلوها بتصفيق حار.

وتبارى الشعراء في فن البدع والرد مقدمين قصائد تنوعت بين الوطنية والاجتماعية والتراثية، في حوار شعري اتسم بجمال المعنى وقوة الارتجال وسرعة البديهة، ليؤكد هذا الفن مكانته بوصفه أحد أبرز ملامح الشعر الجنوبي. ومع إيقاعات الطبول وصفوف العرضة تفاعل الجمهور مردداً الأهازيج في أجواء جسدت عمق الارتباط بالموروث الشعبي.

ولم تكن الأمسية مجرد عرض فني، بل كانت نافذة على تاريخ المنطقة وثقافتها، إذ تعكس العرضة الجنوبية قيم التلاحم والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتمثل أحد أهم الفنون الأدائية التي حافظت على حضورها عبر الأجيال بما تحمله من مضامين شعرية وأداء جماعي يجمع بين الإبداع والوجدان.

وامتلأت ساحة الفعالية بالحضور من داخل المنطقة وخارجها، في مشهد أكد المكانة التي يحظى بها مهرجان الأطاولة، بوصفه منصة للاحتفاء بالتراث السعودي وإحياء الفنون الشعبية وتعزيز السياحة الثقافية.

ويواصل مهرجان الأطاولة التراثي التاسع تقديم برامجه اليومية المتنوعة التي تجمع بين التراث والثقافة والفنون والحرف التقليدية، في تجسيد حي لتاريخ القرية وإرثها الحضاري، وترسيخ لمكانتها كإحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة الباحة.