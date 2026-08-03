يجمع مسلسل "العبارة" الفنان الأردني إياد نصار بالفنانة غادة عادل في بطولة مشتركة، ضمن عمل قصير يتكون من أربع حلقات ويستند إلى أحداث مستوحاة من قصة حقيقية.

نجوم الخليج

ويتولى إخراج المسلسل محمد سلامة، فيما يشارك في بطولته نخبة من نجوم الخليج، من بينهم سارة طيبة، وبراء عالم، ونايف الظفيري، ومن المقرر عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية الكويتية خلال الفترة القادمة.

قاصد طريق

وينافس نصار في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل «قاصد طريق»، الذي يحمل توقيع الكاتب عبد الرحيم كمال، ويتولى إخراجه أكمل شهير، إذ يواصل صناع العمل حاليًا استكمال التعاقدات مع باقي فريق التمثيل، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة.

وسجل نصار مؤخرًا حضورًا سينمائيًا من خلال ظهوره كضيف شرف في فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور السينما داخل مصر وعدد من الدول العربية.

آخر الأعمال

وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل «صحاب الأرض»، الذي نافس في موسم رمضان الماضي، وركز على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب، وحقق صدى جماهيريًا واسعًا، وحظي بإشادات كبيرة عند عرضه.