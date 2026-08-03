اختتمت مؤسسة مجتمع جميل السعودية، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، مرحلة نصف النهائي من مبادرة جميل للتقنية العميقة في نسختها الثانية، التي أُقيمت في مقر حاضنة «الكراج» بمدينة الرياض. وشارك 33 فريقاً متنافساً في هذه المرحلة لتطوير مشاريعهم البحثية والابتكارية في المجالات العلمية والتقنية العميقة من أصل 900 مُتقدم، مقارنة بـ30 فريقاً متنافساً من أصل 234 متقدماً في النسخة الأولى بالعام الماضي، بهدف الوصول لمرحلة النهائي التي سيحصد خلالها الفائزون جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2,250,000 ريال سعودي.

وانطلقت النسخة الثانية من مبادرة جميل للتقنية العميقة بهدف دعم رواد الأعمال المعتمدين على الأفكار العلمية وتنمية مهاراتهم في القطاعات الحيوية مثل؛ الصحة، والطاقة والبيئة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم جيل جديد من الشركات الناشئة في التقنية القائمة على الأفكار العلمية والابتكارات المتقدمة. وخلال مرحلة نصف النهائي، خضع 33 فريقاً مشتركاً لتدريب مُتخصص وذي مستوى متقدم، واستفادوا من الجلسات الاستشارية متعددة التخصصات، وأجروا زيارة للمعامل البحثية في المدينة، واختتموا أنشطة المرحلة بعرض المشاريع أمام لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، صرّح مدير عام أول للمبادرات في مؤسسة مجتمع جميل السعودية، الأستاذ محمد عبدالغفار، قائلاً: «استكمالًا لنجاح النسخة الأولى من مبادرة جميل للتقنية العميقة في عام 2025، واصلنا العمل مع شركائنا على تطوير هذه النسخة لجعلها نقطة انطلاق لريادة الأعمال المعتمدة على البحث العلمي، الذي يخدم منصة تمكينية للعلماء والباحثين والمبتكرين في المملكة، من خلال توفير ما نحتاجه من أدوات ومواد لازمة لتحويل الأفكار البحثية إلى نماذج أعمال تجارية مضيفا أن الابتكار وجودة الحلول المقدّمة تعكس مستوى الجهد المبذول، كما أظهرت الفرق المشاركة مستوى متميزاً من الجدية والالتزام».

واجتازت الفرق جلسات التوجيه والإرشاد المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الفرق المشاركة لتطوير إستراتيجياتها وصقل نماذج أعمالها، وتعزيز جاهزيتها للمرحلة النهائية، إذ تم اختيار 10 فرق للتأهل إلى المرحلة النهائية من المبادرة مقارنة بتسعة فقط في العام الماضي، وهي؛ لينوس بيو مينا، ولسان، وبيكسِت، وقيس هيلث، والنفط الرقمي، وبيور أدفانس، وترو نكسس، وشركة ابتكار أغشية الفصل، وفلوجارد، وحكيم. وستخوض الفرق المتأهلة مرحلة متقدمة، تمهيداً للتنافس على جوائز المبادرة التي ستوزع على المراكز الثلاثة الأولى. ولقد لُوحظ التطوّر النوعي في جودة المشاريع المشاركة في النسخة الثانية مقارنة بالعام الماضي، سواءً كان ذلك من ناحية المبيعات المتحققة، أو الوصول الجغرافي للمنتجات والخدمات، أو كمية الاستثمارات المجذوبة.

يجدر بالذكر أن النسخة الأولى من مبادرة جميل للتقنية العميقة اختتمت أعمالها في شهر أكتوبر من عام 2025، وفاز بجوائزها البالغ إجماليها 2,250,000 ريال سعودي ثلاث شركات ناشئة مميزة ومتخصصة في التقنية العميقة، وهي شركة أي راما الفائزة بالمركز الثالث التي تستخدم تقنيات الزراعة الحضرية لتقوية سلاسل الإمداد الغذائية، وشركة فيزي قراوند الفائزة بالمركز الثاني التي تستخدم الروبوتات والرادارات المتقدمة لكشف التسربات المائية تحت سطح الأرض، وشركة بلانسولين الفائزة بالمركز الأول التي تصنّع الإنسولين والمحفزات الحيوية الأخرى باستخدام الخلايا النباتية محلياً.