كشف التقرير السنوي لسوق التأمين في السعودية، الصادر عن هيئة التأمين، عن زيادة معدل إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية بنسبة 4.8% ليصل إلى 2367 ريالاً في 2025، مقارنة بـ2259 ريالاً خلال 2024.



ارتفاع الأقساط المكتتبة



ووفقاً للتقرير، فإن التأمين الصحي مثّل نحو 57% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، فيما مثّل التأمين العام نسبة 33%، وتأمين الحماية والادخار النسبة المتبقية البالغة نحو 10%.



وأوضح التقرير أن عمق التأمين، الذي يتمثل في نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، انخفض عام 2025 ليبلغ 2.25%، مقابل 2.59% في 2024.



وأشار إلى أن هذا التراجع لا يعكس انكماشاً في النشاط التأميني، إذ ارتفعت الأقساط المكتتبة بنحو 11%، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما بوتيرة أسرع، مدعوماً بالتوسع في الأنشطة والقطاعات غير النفطية.



النمو السنوي



ويُعرّف معدل إنفاق الفرد على التأمين، أو كثافة التأمين، بأنه إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال العام مقسوماً على عدد السكان.



وبلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين نحو 18.5% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إذ ارتفع من 1200 ريال إلى 2367 ريالاً.



وتستهدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.6% بحلول 2030.