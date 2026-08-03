أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقد أكد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب أردوغان بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، متمنياً له كل التوفيق لتحقيق أهدافه.