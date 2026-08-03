أكد وزير الأشغال العامة والطرق اليمني المهندس حسين العقربي، أن المواطن اليمني هو المستفيد الأول من الشراكة الصادقة والمثمرة مع السعودية، مشيراً إلى أن الأثر التنموي لمشاريع المملكة يتجسد بوضوح في الميدان لخدمة تطلعات أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير العقربي، برفقة محافظ تعز نبيل شمسان، لتفقد سير الأعمال الجارية في مشروع إعادة تأهيل وترميم طريق «هيجة العبد» الحيوي الرابط بين محافظتي تعز ولحج، الذي يجري تنفيذه بدعم سعودي سخي عبر ذراعها التنموية «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».



وأوضح العقربي أن هذا المشروع الإستراتيجي يمثل شريان حياة حيوياً لتعزيز التواصل بين المحافظات، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وانسياب البضائع، ودعم النشاط الاقتصادي والتنموي في المنطقة.

من المشاريع التي نفذتها السعودية.

وأعرب وزير الأشغال العامة والطرق عن بالغ تثمينه للدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة وحكومة المملكة لليمن، مشيداً بالجهود الحثيثة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ ودعم المشاريع التنموية النوعية في مختلف القطاعات الحيوية، التي تشكل رافداً أساسياً لتعزيز البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.



وجدد العقربي التأكيد على حرص الحكومة اليمنية ووزارة الأشغال العامة والطرق على مواصلة مسيرة التعاون والشراكة مع السعودية، بما يسهم بفعالية في دعم جهود التنمية وخدمة اليمن وشعبه.