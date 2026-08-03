أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الإثنين)، أن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران فرصة أخيرة لإيران، موضحاً أنه أرجأ ضربة كان يعتزم توجيهها لإيران أمس «وكان مقرراً أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق».



وقال ترمب للصحفيين: المحادثات تُجرى بطلب من إيران وبدعم سعودي وإماراتي وقطري ومن دول أخرى، موضحاً أن بلاده لديها نزاع مع إيران لكن المحادثات تسير على نحو جيد للغاية.



وأضاف: المحادثات مستمرة مع إيران والإيرانيون لم ينكروا ذلك، ونتحدث حالياً مع الإيرانيين استجابة لطلبهم وهذه فرصتهم الأخيرة.



وأشار إلى أن الإيرانيين ينفون أحياناً إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض، مشدداً بالقول: لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز فلدينا سيطرة بحرية كاملة.



ولفت إلى أنه يجري الحديث حالياً عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل، موضحاً أن «المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً».



وشدد بالقول: تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل، معرباً عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها.



وحول انخفاض أسعار النفط قال ترمب: عندما ننتهي من إيران ستنخفض أسعار النفط كثيراً.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نفت وجود أي مفاوضات جارية أو خطط لعقد محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة وجود وفدها التفاوضي داخل العاصمة طهران.



وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعُمان، مشيرة إلى بلورة مقترح إيراني-عماني بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر المضيق يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية، وهو ما قد يمهد لإعادة بناء الثقة والعودة التدريجية لتطبيق مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.