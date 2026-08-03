أعلن مجلس السلام في غزة اليوم (الإثنين) أن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح في القطاع الفلسطيني المحاصر.



وصف ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف المرحلة القادمة بأنها «صعبة» وتتطلب عملاً بطيئاً وشاقاً، مبيناً أن نزع السلاح في قطاع غزة سيشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفقاً لما التزمت به حركة حماس أمام الوسطاء.



وكتب ملادينوف عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على منصة «إكس»: «يوم طويل في القدس، عقدت خلاله اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه.. هذه بداية المرحلة الصعبة، ولم أتظاهر يوماً بخلاف ذلك، الكثير مما نفعله الآن ليس مثيراً، إنها عملية بطيئة وشاقة وفنية تتطلب الكثير من العمل التفصيلي».



وأكد المجلس وجود تفاهم مشترك مع إسرائيل بشأن الأهداف النهائية للعملية، موضحاً أن الهدف واضح ولا جدال بشأنه، ويتمثل في الإنهاء الكامل لوجود الأسلحة في قطاع غزة، والانتقال من حكم السلاح إلى إدارة مدنية، وإيجاد مستقبل أكثر أمناً في المنطقة للإسرائيليين والفلسطينيين في غزة.



ولفت إلى أن الوصول إلى هذا الهدف سيكون عبر عملية متدرجة، على أن تُحدد خطوات هذه العملية في المرحلة القادمة من العمل.



وأشار إلى أن استمرار التقدم يعتمد على وفاء كل طرف بالتزاماته ضمن الإطار المتفق عليه.