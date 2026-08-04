توصل علماء روس إلى أدلة جديدة تشير إلى أن عنقوداً مجرياً عملاقاً يحمل اسم «الفول السوداني» وُلد من تصادم كوني هائل بين مجموعتين من المجرات، في حدث يُعد حديثاً نسبياً وفق المقاييس الفلكية.

وكشف باحثون من معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن نتائج دراسة حديثة تدعم فرضية تشكل العنقود المجري العملاق المعروف باسم «الفول السوداني» إثر تصادم مباشر وعالي السرعة بين مجموعتين من المجرات في كوكبة الحمل.

وأوضح المعهد أن التحليلات تشير إلى أن هذا العنقود، وهو تجمع ضخم من المجرات المرتبطة بقوة الجاذبية، تشكل قبل أقل من 100 مليون سنة، وهي فترة زمنية قصيرة للغاية بمقاييس عمر الكون الذي يمتد لمليارات السنين.

وأشار الباحثون إلى أنهم رصدوا هذا العنقود للمرة الأولى قبل عامين أثناء تحليل البيانات والصور التي التقطها مرصد «Spektr-RG» الفضائي، وهو ما دفعهم إلى توسيع نطاق الدراسات للكشف عن طبيعته وبنيته وآلية تشكله.

واعتمدت الدراسة على مجموعة واسعة من البيانات الرصدية، شملت صوراً بالأشعة السينية من مرصدي «Spektr-RG» و«تشاندرا»، إلى جانب مشاهدات من التلسكوب الروسي الكبير BTA، والتلسكوب التركي RTT-150، وجهاز DESI في الولايات المتحدة، إضافة إلى التلسكوب الراديوي ASKAP.

وأكد الباحثون أن النتائج التي وفرتها هذه المراصد والتلسكوبات عززت الأدلة على أن العنقود المجري العملاق تشكل نتيجة تصادم مجموعتين من المجرات، في اكتشاف يساهم في فهم أعمق لآليات تطور الهياكل الكونية الكبرى عبر الزمن.