شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسية صعوداً ثالثاً اليوم على التوالي، وارتفع المؤشر بمقدار 34.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,858.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 189 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 66 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات أسلاك، وميدغيلف للتأمين، وطباعة وتغليف، وأسترا الصناعية، وولاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الاتحاد، ودلة الصحية، ومتكاملة، وسايكو، وتبوك الزراعية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و-7.73%، وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وكيان السعودية، وصادرات، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وبترو رابغ، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بمقدار 242.49 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,159.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.