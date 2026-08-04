استعاد عدد من الفنانين اللبنانيين ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، برسائل معبّرة شاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جددوا من خلالها المطالبة بالحقيقة والعدالة ومحاسبة المسؤولين.

بيروت

شاركت الفنانة كارول سماحة أغنيتها "بيروت" عبر حسابها في منصة "إكس" وكتبت: "في ذكرى انفجار 4 أغسطس، لا نزال نعيش الوجع نفسه، والصدمة نفسها، والغصّة نفسها. يوم غيّر حياتنا جميعاً، وخطف أشخاصاً من قلوبنا، وترك فراغاً لا يُملأ. ويبقى السؤال والحق والعدالة أكبر من الوقت والنسيان".

لن ننسى لن نسامح

بدورها، أكدت الفنانة إليسا أن جرح الانفجار لا يزال حاضراً في ذاكرة اللبنانيين، وكتبت عبر منصة "إكس": "كل الوقت في العالم لن يُنسينا جرح 4 أغسطس الذي لا يزال أثره محفوراً في بيروت، وفي أجساد أبناء المدينة وذاكرة كل لبناني. لن ننسى ولن نسامح كل من كان سبباً في هذه الكارثة، ولن نتوقف عن المطالبة بالمحاسبة والعدالة، مهما حاولوا العرقلة ودفعنا إلى النسيان".

وأضافت: "حفظ الله لبنان وأبناءه الذين أعادوا لهذه المدينة قدرتها على النهوض من جديد".

فيما اختصرت الفنانة سيرين عبد النور موقفها برسالة حادة نشرتها عبر خاصية القصص المصوّرة في "إنستغرام"، قالت فيها: "ستّ سنوات مرّت، ومن تسبّب بهذه الكارثة وبمقتل أكثر من 220 شخصاً لا يزال على قيد الحياة".

قتل شيئاً داخل كل لبناني

وربطت الفنانة ريتا حايك ذكرى الانفجار بما يعيشه جنوب لبنان، معتبرةً أن الرابع من أغسطس لم ينتهِ في ظلّ غياب العدالة واستمرار المعاناة. وقالت: "4 أغسطس هو يوم قتل شيئاً في داخل كل لبناني. يوم لم تتحقق فيه العدالة حتى الآن، ولا نزال ننتظر المحاسبة. للأسف، في جنوب لبنان، في جنوب بلدنا، في جنوب الـ10452 كيلومتراً مربعاً، كل يوم هو 4 أغسطس. كل يوم قهر، وكل يوم شعور بالعجز. كل يوم هو 4 أغسطس".