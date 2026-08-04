أعلن الفنان السعودي إبراهيم الحساوي مشاركته رسمياً في مسلسل "الحانوتي"، وشارك متابعيه عبر حسابه في إنستغرام منشوراً لأبطال العمل المشاركين، واكتفى بالإعلان عن وجوده دون وضع تعليق.

أبطال "الحانوتي"

و"الحانوتي" عمل ذو حلقات قصيرة، تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف علي شمس، وإخراج محمد مغراوي، ومن إنتاج شركة GOAT برودكشن للإنتاج الفني والمسرحي والدعاية والإعلان.

ويضم نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من أبرزهم الفنانة هدى حسين، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، مرام البلوشي، حمد العماني، محمد العجيمي، بثينة الرئيسي، حمد أشكناني، فرح الصراف، نور الشيخ خالد الشاعر، إبراهيم الحبابي، عبد المحسن الأسود، ريان دشتي، جمال الصالح، سعاد الشطي، لطيفة المقرن، في الشرقاوي، جمعان الرويعي، مبارك خميس، وفاء مكي، نورة البلوشي، إضافة إلى آخرين.

آخر الأعمال

وكان آخر أعمال الحساوي مشاركته في الفيلم السينمائي "ملك الأكتاف"، الذي اختير لعرضه في افتتاح مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ12، والذي حمل الفيلم شعار "بشت.. ترويه الحياكة"، ويستكشف البشت السعودي بوصفه رمزاً للهوية والوقار، من تفاصيل صناعته المتقنة والحرف المرتبطة به، إلى جانب حضوره في أبرز المناسبات والمحافل المحلية والعالمية. ويعد الفيلم باكورة الأعمال السينمائية للمخرجة مرام الخالدي.