كشف المنتج السعودي علي العليانضمام الفنان عبد المحسن النمر إلى أبطال مسلسل «ليل خرمس»، ليتشارك البطولة مع النجمتين هدى حسين وأمل عرفة.

احتفاء خاص

وشارك النمر متابعيه صورة تجمعه بالمنتج علي العلي عبر حسابه على «إنستغرام»، وتضمن التعليق المرفق العبارة التالية: «يواصل المنتج السعودي علي العلي الكشف عن مفاجآت مسلسل ليل خرمس، معلناً انضمام النجم السعودي عبد المحسن النمر، إلى فريق العمل».

«ليل خرمس»

وعن فكرة العمل، أوضح العلي أن فكرة العمل ربما تكون قد طُرحت سابقاً في بعض الأفلام المصرية، إلا أنه لم يسبق تقديمها في أعمال درامية، مشيراً إلى أن المسلسل سيعتمد على حبكة مشوقة.

ويراهن المسلسل، المؤلف من عشر حلقات والمرتقب تصويره مطلع سبتمبر القادم، على تقديم فكرة استثنائية تُطرح للمرة الأولى على مستوى الدراما الخليجية والعربية.