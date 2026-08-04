أعلن نادي نهضة بركان المغربي، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع مدرب منتخب الرأس الأخضر بيدرو بريتو، الشهير بـ«بوبيستا»، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب التونسي معين الشعباني.

وقال النادي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعاقد نادي نهضة بركان رسمياً مع المدرب بيدرو بريتو «بوبيستا» للإشراف على تدريب الفريق الأول، بعقد يمتد لموسمين، بعد نجاح تجربته السابقة رفقة منتخب بلاده الرأس الأخضر».

وأضاف البيان: «يأتي هذا التعاقد في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي، وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري، بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة مميزة في كرة القدم العالمية، خصوصاً الأفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها».





إنجاز مونديالي

وكان بوبيستا قد قاد منتخب الرأس الأخضر للتأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ «القروش الزرقاء»، قبل أن يواصل صناعة التاريخ خلال البطولة بعبور دور المجموعات.

وودع منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال بصعوبة بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ32، خلال مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.