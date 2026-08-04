واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر يوليو 2026م 161 مريضاً، بينهم 51 مريضاً حصلوا على 435 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و11 جلسة إسعافية، بينما تلقى 110 مرضى خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، إذ بلغت نسبة الذكور 57%، ونسبة الإناث 43%، وشكلت نسبة النازحين 12%، والمقيمين 86%، واللاجئين 2%.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي ومحاولة تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.