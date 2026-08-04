أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، التزامها بإعادة سلطة لبنان على الجنوب، موضحة أن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل تجمع فرقاً تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت على حسابه في «إكس»: إن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بدأت اليوم (الثلاثاء) في روما، وستستمر حتى (الخميس)، موضحاً أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم الحكومتين في المضي قدماً بهذه العملية بما يحقق أمناً دائماً للبلدين، ويقضي على التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد سلطة الدولة اللبنانية على جميع أنحاء الجنوب.



وأشار إلى أن من أهداف محادثات روما التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل، مبيناً أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تناولت المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله.



ودخلت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرحلة جديدة من البحث في الملفات السياسية والعسكرية، مع تركيز اليوم الأول على ملف الحدود وآليات التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، فيما تقرر استكمال النقاش السياسي غداً (الأربعاء) بحسب مصادر لبنانية.



ونقلت قناة «العربية» عن المصادر قولها إن الاجتماع انقسم خلال فترة ما بعد الظهر إلى مسارين منفصلين: سياسي وعسكري، في إطار محاولة معالجة الملفات التقنية والسياسية بشكل متوازٍ، لافتاً إلى أن النقاش السياسي تناول ملف الحدود، وقدم الوفد اللبناني رؤيته بشأن معالجة هذا الملف، على أن تستكمل المحادثات السياسية خلال جلسات غدٍ.



وفيما يتعلق بالمستوى العسكري، أوضحت المصادر أن الاجتماع ركز على آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى البحث في الجهة أو الطرف الثالث الذي سيتولى مهمة الإشراف على هذه الآلية، مبينة أن إسرائيل لم تقدم خلال اجتماع اليوم أي أجوبة للبنان بشأن مدى التزامها بوقف إطلاق النار.



ولفتت المصادر إلى أن المحادثات لم تتطرق كذلك إلى ملف المناطق التجريبية التي كانت مطروحة في الجولات السابقة. ويرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم السفيرة ندى حمادة معوض وعدداً من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، فيما يشارك عن الجانب الإسرائيلي السفير لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين.



كما يضم الوفد الأمريكي ممثلين عن وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع (البنتاغون).