أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، (الثلاثاء)، أن اليمن يدخل مرحلة جديدة من استعادة المبادرة.

وأوضح العليمي، خلال استقباله سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، أن التطور الملحوظ في قدرات اليمن يعود إلى التحولات في ميزان القوى وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، مما وفر رؤية أوضح وتماسكاً مؤسسياً أكبر، وإرادة سياسية موحدة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة.

وأفصح عن انسجام وتماسك غير مسبوق بين مؤسسات الدولة استعداداً للمرحلة القادمة، مشدداً على أهمية التعامل مع الحقائق على الأرض كما هي. وأشار العليمي إلى أن الحكومة اليمنية لم تفرض حصاراً على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، بل حرصت على إبقاء الموانئ مفتوحة واستمرار حركة الاستيراد وتدفق الغذاء والدواء.

وأكد أن السبب الحقيقي للكارثة الإنسانية يتمثّل في استمرار اختطاف مؤسسات الدولة وتسخير مواردها لخدمة المشروع الانقلابي، مشيراً إلى أن إنهاء المعاناة الإنسانية يبدأ بإنهاء أسبابها واستعادة الدولة وسيادتها.

وقال العليمي: «اليمن لا يطلب من شركائه خوض معركته نيابة عنه، وإنما يتطلع إلى موقف دولي ثابت يدعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية»، مبيناً أن استقرار اليمن يمثّل مصلحة إقليمية ودولية مشتركة.

وأشاد بالدور المحوري للمملكة المتحدة في الملف اليمني في مجلس الأمن، وما تبذله من جهود لدعم قرارات الشرعية الدولية وتعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وعبر عن تطلعه للارتقاء بالشراكة الثنائية مع بريطانيا في مجالات دعم مؤسسات الدولة والتعافي الاقتصادي. ورحب بالتحالف البحري لحماية حرية الملاحة الدولية، مثمناً الدور القيادي للسعودية في تعزيز أمن البحر الأحمر وباب المندب.

من جهتها، جددت السفيرة البريطانية تأكيد دعم المملكة المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدة تطلع بلادها إلى مواصلة العمل الوثيق مع الحكومة اليمنية بما يخدم جهود السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد.