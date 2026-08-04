أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، التي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء.



وأكد الاتحاد الخليجي أن مراسم القرعة ستسحب عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي.



ووفقاً للائحة التنظيمية للمسابقة سيجري توزيع الفرق الـ 12 المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، إذ يقضي نظام الدوري بتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلّان المركز الثالث في المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب.



ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 نادياً، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.



وضمت قائمة الأندية المشاركة:



• السعودية: نادي الاتفاق، نادي نيوم.



• الإمارات: نادي النصر، نادي عجمان.



• قطر: نادي الدحيل، نادي قطر.



• العراق: نادي أربيل، نادي الزوراء.



• عُمان: نادي الشباب.



• البحرين: نادي الرفاع.



• الكويت: نادي كاظمة.



• اليمن: نادي شعب حضرموت.



ويهدف إعلان الموعد المبكر لمراسم القرعة إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري؛ ما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة.