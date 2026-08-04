اقتربت إدارة نادي الشباب من إنهاء إجراءات التعاقد مع البلجيكي ميشي باتشواي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، في إطار تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.



وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها النهائية، وسط الاتفاق على أغلب البنود الرئيسية للعقد، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات الرسمية تمهيداً لإتمام التوقيع.



ويأتي تحرك الشباب للتعاقد مع باتشواي بهدف تعزيز القوة الهجومية للفريق، مستفيداً من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المهاجم البلجيكي صاحب الـ32 عاماً بعد مسيرة احترافية خاضها مع عدد من الأندية الأوروبية، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب بلجيكا.



وتسعى إدارة الشباب إلى إنهاء الملف في أسرع وقت ممكن، لضمان انضمام اللاعب إلى معسكر الفريق والاستعداد للموسم الجديد، في انتظار الإعلان الرسمي فور الانتهاء من جميع التفاصيل التعاقدية.