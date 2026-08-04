واصلت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بالإدارة العامة للنظافة، تنفيذ خططها التشغيلية الهادفة إلى تعزيز مستوى النظافة العامة، وتحسين المشهد الحضري ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية في مدينة أبها وقراها وذلك خلال الفترة من 1 مايو حتى 31 يوليو 2026. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية عالجت خلال الفترة، 2500 بلاغ عبر مركز البلاغات الموحد (940) وذلك في إطار تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين. وبيّنت أن أعمال النظافة شملت تنفيذ أعمال كنس آلي امتدت لأكثر من 11790 كيلومتر طولي إلى جانب أعمال الكنس اليدوي على مساحة تجاوزت 252 ألف متر مربع بما يسهم في المحافظة على نظافة الطرق والأحياء والمرافق العامة. وأضافت أن الفرق الميدانية رفعت 23679 طناً من النفايات من الحاويات، والتقطت ورفعت 5265 طناً من المبعثرات، إضافة إلى إزالة 1794 طناً من مخلفات الأحجام الكبيرة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة البيئة الحضرية، والارتقاء بالمشهد العام.