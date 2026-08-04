يجسد الفنان السوري سلوم حداد شخصية حاتم الطائي في واحد من أضخم الإنتاجات التاريخية درامياً لموسم رمضان 2027.

حقبة تاريخية

ولا يقتصر العمل على رصد السيرة الذاتية للطائي في بيئته بشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، بل يغوص عميقاً في تفاصيل تلك الحقبة التاريخية، إذ تركز الأحداث على توثيق حركة التنوير والحراك الاجتماعي آنذاك، مسلطةً الضوء على الصراعات القبلية المحتدمة، إلى جانب الصراع في تلك المرحلة بين الروم

والفرس.

إنتاج ثلاثي

وأوضح مخرج العمل محمد سامي العنزي، أن المسلسل يمثل ثمرة إنتاج ثلاثي مشترك يجمع كل من الكويت والسعودية وقطر، مشيراً إلى أن عمليات التصوير من المقرر أن تنطلق في أكتوبر القادم، وتجري المفاضلة حالياً بين 3 مواقع رئيسية مرشحة لاحتضان العمل، وهي قطر، والأردن، وسوريا.

وأضاف العمل ما زال في مرحلة ترشيح وبناء قائمة الأبطال، مؤكداً أن المسلسل سيشهد حضوراً لافتاً ومميزاً لنجوم من دول عدة، تشمل الكويت، والسعودية، والمغرب، ولبنان، والأردن، وسوريا.

ويدخل المسلسل الذي صاغ نصّه الكاتب السوري عثمان جحى، قريباً مرحلة الترتيبات الفنية والإنتاجية النهائية، ومن المفترض أن يسبق دوران الكاميرا سلسلة من جلسات القراءة المكثفة مع النجوم للوقوف على كافة التفاصيل الفنية.