رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ13 في فترتها الثامنة، لمدة أربع سنوات.

وأكد وزير الداخلية أن صدور الأمر السامي يجسد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم مستمرين لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في الإسهام بتنمية مناطق المملكة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز إلى أن مجالس المناطق، على مدى نحو 30 عاماً، أسهمت في دعم التنمية المحلية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في المناطق، بمتابعة أمراء المناطق، مؤكداً أن الفترة الثامنة ستواصل هذا النهج، من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية والإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وسأل الله تعالى أن يوفق الأعضاء المعينين، وأن يعينهم على أداء مسؤولياتهم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم التنمية في جميع مناطق المملكة.