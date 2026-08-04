التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور خليل عبدالرحمن، ووزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية صلاح الدين أحمد، في مقر وزارة الخارجية البنغلاديشية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، المستشار بمكتب سمو وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير الدكتور محمد الشمري، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن عبيه.

