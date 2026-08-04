أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن العالم واجه أكبر صدمة لإمدادات النفط في التاريخ، ولا ينحصر تأثير أزمة المضيق في إمدادات النفط العالمية فقط بل يمتد إلى الأمن الغذائي العالمي.



وأوضح أن «أرامكو» استفادت من البنية التشغيلية للشركة وتحويل مسار الإمدادات، حيث إنها تمتلك منافذ وبدائل متعددة للتصدير بخلاف الخليج العربي والبحر الأحمر.



أداء تشغيلي قوي



وقال المهندس الناصر في مقابلة مع «العربية»: «إن الشركة واصلت تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الثاني، مستفيدةً من جاهزيتها العالية وكفاءة فرق العمل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائجها المالية رغم التحديات الاستثنائية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية».



وأضاف الناصر، عقب الإعلان عن النتائج الفصلية للشركة: «أن الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة كان لها تأثير كبير على أسواق النفط، وإغلاق مضيق هرمز تسبب في أكبر صدمة لإمدادات النفط في التاريخ، ما أدى إلى فقدان الأسواق العالمية أكثر من 2.66 مليار برميل من الإمدادات منذ بداية الأزمة وحتى الآن».



وأوضح أن أرامكو لعبت دوراً محورياً في الحد من تأثير الأزمة على الأسواق العالمية، مستفيدة من مرونتها التشغيلية والتخطيط الإستراتيجي المتقدم وخطط الطوارئ، إلى جانب كفاءتها في إدارة عمليات الإنتاج والتوزيع.