كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع القروض الشخصية في السعودية - التسهيلات التي تقدمها المصارف التجارية لأشخاص طبيعيين بهدف تمويل حاجات شخصية واستهلاكية ولأغراض غير تجارية - بنسبة 5% بنهاية الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 25.04 مليار ريال عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة القروض الشخصية في المملكة (القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان) إلى 525.45 مليار ريال، مقابل 500.41 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025.



بطاقات الائتمان



وتستحوذ القروض الاستهلاكية على 93.46% من إجمالي القروض الشخصية في المملكة بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 6.54% لقروض بطاقات الائتمان. ويستثنى من تلك القروض؛ التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم. وارتفعت قيمة القروض الشخصية بالمملكة خلال الربع الثاني بنسبة 1.99% مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع السابق، حيث كانت تبلغ 515.17 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026. وتعتبر القروض الشخصية أحد أنواع القروض الائتمانية التي تقدمها البنوك وغيرها من المؤسسات الائتمانية الأخرى، إلا أن القروض الشخصية تختلف عن غيرها من القروض؛ وذلك لأنه يتم تقديم القرض لغرض معين وعادة ما يكون للمصاريف الشخصية.



القروض الاستهلاكية



وارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية بنحو 4.5% بنهاية الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي؛ لتبلغ 491.1 مليار ريال، مقارنةً مع 469.77 مليار ريال بنهاية الربع ذاته من عام 2025. وتعتبر قروض الأثاث والسلع المعمرة الأبرز بين القروض الاستهلاكية، علماً بأنها سجلت زيادة بنسبة 62.28% بنهاية الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي؛ لتبلغ 14.42 مليار ريال، مقابل 8.89 مليار ريال بنهاية الربع ذاته من عام 2025.