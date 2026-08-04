نوّه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للسجناء وأسرهم، مؤكداً أن الهدف من السجن ليس مجرد العقوبة، إنما الغاية الأسمى تكمن في إصلاح المخطئين وتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع، بجانب إحقاق الحق وإرساء العدل.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه مدير السجون المكلّف بمنطقة نجران العميد عبدالله بن خلف العتيبي، بمناسبة تكليفه مديراً لسجون المنطقة. وهنأ نائب أمير نجران العميد العتيبي، متمنياً له التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن. من جانبه، أعرب العميد العتيبي عن شكره لأمير منطقة نجران ونائبه على ما لقيه من توجيهات لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.