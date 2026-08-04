يجمع الفيلم السينمائي «سلايف النينجا» بين الفنانة المصرية منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني، في أول تعاون سينمائي بينهما بعد زواجهما في أكتوبر 2025.

سلايف النينجا

وتستند فكرة فيلم «سلايف النينجا» إلى معالجة مصرية لفكرة الفيلم السينمائي التركي «حرب السلايف»، الذي صدر في 2020، من بطولة جوبسي أوزاي وميرفي ديزدار.

وتدور أحداث «سلايف النينجا» في إطار اجتماعي كوميدي، تتخلله المفارقات والمواقف الساخرة القائمة على كوميديا الموقف، مستنداً إلى تفاصيل الحياة اليومية للسِّلْفتين اللتين تجسد دوريهما منة شلبي وهنا الزاهد؛ إذ تجمعهما علاقة متوترة، فيما تتحول خلافاتهما المستمرة إلى محور رئيس للأحداث، وسط سلسلة من المفارقات الكوميدية التي تتصاعد مع تطور القصة.



حرب السلايف

وتستلهم النسخة المصرية من «سلايف النينجا»، الذي يتقاطع اسمه مع الفيلم الأمريكي الشهير «سلاحف النينجا»، أحداثها من الفيلم التركي «حرب السلايف»، الذي تدور قصته حول «جيزم» و«سلطان»، وهما سلفتان تعيشان معاً في منزل واحد، وتسيطر عليهما هواجس مواقع التواصل الاجتماعي والاهتمام بالمظهر، في ظل اختلاف رؤيتهما لتطورات حياتهما الزوجية، بما يقود إلى تصاعد الأحداث في قالب كوميدي قائم على المواقف اليومية.

أبطال سلايف النينجا

ويشارك في بطولة «سلايف النينجا»، إلى جانب منة شلبي وهنا الزاهد، نخبة من الممثلين، من بينهم ميشيل ميلاد، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وحنان سليمان وآخرون، فيما يتولى تأليفه أكرم مصطفى وسامح جمال وأحمد الجندي، الذي يتولى المهمة الإخراجية للفيلم، وهو من إنتاج أحمد الجنايني ومحمد رشيدي.