وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان اعتذاراً علنياً للفنانة شجون الهاجري لإنهاء الخلاف الذي وقع بينهما منذ أعوام.

علاقة طويلة

وقدمت العيدان اعتذارها عبر منشور على حسابها على «إنستغرام»، أرفقته بصورة تجمعها بشجون الهاجري، مؤكدة أن علاقتهما تمتد إلى سنوات طويلة منذ طفولة الفنانة الكويتية.

بدأت العيدان رسالتها بالتأكيد على أن الاعتذار من مكارم الأخلاق، وكتبت: «من مبدأ الاعتذار، وأنه من مكارم الأخلاق، والصلح خير».

وأضافت أعرف شجون الهاجري منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، وكنت أعتبرها بمنزلة ابنتي، معربة عن أسفها تجاه أي إساءة صدرت منها، ومؤكدة أن الإنسان قد يخطئ، وأن الاعتذار لا يقلل من قيمة صاحبه، بل يعبر عن القدرة على تحمل المسؤولية.

كما تمنت لشجون التوفيق في حياتها وأعمالها الفنية، وأن تشهد الفترة القادمة ابتعاداً عن أي خلافات بينهما.

وأوضحت العيدان أنها لا تعلم ما إذا كانت علاقتها بشجون ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً، لكنها اختارت تقديم الاعتذار في الوقت الحالي بدلاً من تأجيله، مشيرة إلى أنها لا تنتظر أي رد أو موقف مقابل، وأن ما دفعها إلى ذلك هو إحساسها بضرورة تحمل مسؤولية ما صدر منها في السابق.

بداية الخلاف

وقعت الخلافات بين مي العيدان وشجون الهاجري بالتزامن مع عرض مسلسل «ذاكرة من ورق»، قبل أن تتطور حالة التوتر بين الطرفين خلال السنوات التالية.

وفي 2021، تجددت الخلافات بعد انتقادات وجهتها العيدان إلى أداء الهاجري في مسلسل «ملاك رحمة»، خاصة فيما يتعلق بأحد مشاهد الرقص. وردت شجون وقتها بأنها ترحب بالنقد البنّاء، لكنها لا تلتفت إلى التعليقات التي تتجاوز حدود النقد.

كما واجهت العيدان انتقادات بسبب بعض تصريحاتها المتعلقة بالخلفية العائلية لشجون الهاجري، بعدما رأى البعض أنها خرجت عن الإطار المهني.

وعاد اسم شجون الهاجري للظهور في منشورات مي العيدان في 2025، بسبب القضية المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث علقت الإعلامية الكويتية على الواقعة، وأشادت بجهود وزارة الداخلية الكويتية في مكافحة المخدرات، كما عبرت عن رأيها في القضية.