وضع الفنان المصري محمد رمضان حداً للشائعات التي انتشرت أخيراً حول توقف التحضيرات لمسلسله المنتظر في موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد تداول أنباء ربطت الأمر باعتذار الكاتب المصري أحمد مراد عن المشروع.

حسم الشائعات

واختار رمضان الرد بطريقة مباشرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، حيث أعلن بدء العد التنازلي للمسلسل في رسالة أكد من خلالها استمرار العمل وعدم تأثره بما أثير خلال الفترة الماضية.

وكتب محمد رمضان: «باقي 188 يوم على مسلسل رمضان 2027.. ثقة في الله نجاح يليق بمصر على MBC مصر»، نافياً بشكل غير مباشر صحة الأنباء المتداولة بشأن توقف المشروع.



الفنان المصري محمد رمضان

البحث عن مؤلف جديد

تواصل الشركة المنتجة بالفترة الحالية المفاوضات مع مؤلف جديد لتولي كتابة السيناريو، والعمل من إخراج بيتر ميمي وإنتاج صادق الصباح، ويشهد هذا العمل عودة رمضان للمنافسة الدرامية بعد غياب استمر أربعة مواسم رمضانية متتالية.

حفلاته المنتظرة

ومن ناحية أخرى، يلتقي محمد رمضان جمهوره في الساحل الشمالي، من خلال حفل غنائي يحييه يوم 14 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان «بورتو جولف الصيفي» بمدينة العلمين الجديدة.

بينما طرحت تذاكر الحفل عبر المنصات بالفترة الحالية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث يقدم رمضان مجموعة من أبرز أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور في حفلاته.

آخر أعماله

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، حيث جمع العمل كل من هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة وآخرون ومن إخراج محمد سامي.