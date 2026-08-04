كشف الفنان اللبناني رامي عياش كواليس إلغاء حفله، الذي كان من المقرر إحياؤه ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان بنزرت الدولي في تونس، مؤكداً أن القرار جاء بعد تعذر استكمال جميع الترتيبات اللازمة لإقامة الحفل.

وأوضح، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أن متعهد الحفل لم يلتزم بعدد من الإجراءات الأساسية من بينها استكمال التعاقد النهائي وإنهاء ترتيبات السفر والإقامة، إلى جانب عدم الوفاء ببعض الالتزامات المالية، وهو ما حال دون إقامة الحفل في موعده.

محاولات لإنقاذ الحفل

وأضاف أن فريق العمل حاول حتى اللحظات الأخيرة احتواء الأزمة واستكمال الإجراءات، إلا أن استمرار التعثر أجبره على الاعتذار عن عدم إحياء الحفل رغم الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده.

ووجه رامي عياش رسالة اعتذار إلى جمهوره في تونس، مؤكداً أن قرار الإلغاء كان خارج إرادته معرباً عن أمله في تعويض هذا اللقاء خلال أقرب فرصة.

رد مهرجان بنزرت

في المقابل، أكدت إدارة مهرجان بنزرت الدولي أن إلغاء الحفل جاء لأسباب لا تتحمل مسؤوليتها، مشيرة إلى أنها بذلت جهوداً لإيجاد حلول تضمن إقامة الأمسية لكن جميع المحاولات لم تنجح.

استرداد قيمة التذاكر

كما أوضحت إدارة المهرجان آلية استرداد قيمة التذاكر، حيث يمكن لحاملي التذاكر الورقية استرجاع قيمتها من مقر الإدارة، فيما تعاد قيمة التذاكر الإلكترونية عبر منصة «تذكرتي» وفق الإجراءات المنظمة.