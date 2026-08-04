حسم المخرج المصري محمد دياب الجدل حول الأقاويل التي انتشرت أخيرا بشأن ارتباطه بمشروعين فنيين جديدين هما تحويل مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان المصري محمد رمضان إلى فيلم سينمائي وإخراج الجزء الثالث من فيلم «الجزيرة»، بطولة الفنان المصري أحمد السقا، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

توضيح يحسم الجدل

ونشر دياب توضيحًا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أكد فيه أن تصريحاته الأخيرة جرى تداولها بصورة غير دقيقة بعدما اقتطعت من سياقها الأصلي، مشيرًا إلى أن الحديث جاء خلال لقاء تلفزيوني ولم يتضمن أي إعلان رسمي عن أعمال جديدة.

حسم الجدل

وشدد المخرج على أن مشاهدة الحلقة كاملة كفيلة بتوضيح حقيقة ما قاله، مؤكدًا أن ما أثير لا يتجاوز كونه مزاحًا دار خلال الحوار، واختتم رسالته بقوله: «لا يوجد فيلم جعفر العمدة أو الجزيرة 3».

سبب انتشار الشائعة

وجاء رد محمد دياب بعدما أحدثت تصريحاته في برنامج «بيت مراد»، الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض تمهيدًا للإعلان عن مشروعات سينمائية جديدة، قبل أن يخرج المخرج بنفسه لينفي هذه الأنباء بشكل قاطع.

أحدث أعماله

وعلى الصعيد الفني، كان أحدث أعمال المخرج محمد دياب فيلم «أسد»، الذي جمعه بالفنان محمد رمضان، وينتمي إلى فئة أفلام الأكشن التاريخية، حيث يركز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع.

وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم اللبنانية رزان جمال، وماجد الكدواني، وعلي قاسم، والسودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.