شيعت أسرة الفنان المصري محمد هنيدي، شقيقه الأكبر هشام هنيدي، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد الرضوان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الحضور.

نجوم الفن يساندون هنيدي

وشهدت الجنازة مشاركة عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة محمد هنيدي، كان من بينهم هاني رمزي، وخالد زكي، ولبلبة، وشريف باهر، ومدحت العدل، وصبري فواز، وحسام داغر، ومحمود حافظ.



لقطات من جنازة شقيق الفنان المصري محمد هنيدي

حضور من الأهل والمقربين

كما توافد أفراد أسرة الراحل وأصدقاؤه وعدد من المقربين للمشاركة في مراسم الوداع وتقديم الدعم لأسرة محمد هنيدي، في مشهد غلبت عليه مشاعر الحزن والتأثر.

كان محمد هنيدي أعلن وفاة شقيقه هشام أمس عبر حساباته الرسمية، دون أن يكشف عن تفاصيل أو أسباب الوفاة، موضحًا أن تلقي واجب العزاء سيقتصر على مراسم صلاة الجنازة، كما طلب من جمهوره ومحبيه الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.



لقطات من جنازة شقيق الفنان المصري محمد هنيدي

إلغاء العرض الخاص

وفي سياق مختلف، تزامنت وفاة شقيق الفنان محمد هنيدي، مع الاستعدادات لإقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد «الجواهرجي» في مصر قبل طرحه في السينمات، الأمر الذي دفعه إلى إلغاء العرض الخاص احترامًا للظروف التي يمر بها.

ينطلق فيلم «الجواهرجي» في دور العرض السينمائي يوم 5 أغسطس، ويجمع محمد هنيدي ومنى زكي في بطولة مشتركة، بمشاركة نخبة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.



لقطات من جنازة شقيق الفنان المصري محمد هنيدي