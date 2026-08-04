اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة صرف مكافأة مالية للاعب خليفة العميري، ومدربه حسام الدين مصطفى، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه الأخضر بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمبارزة (عمومي) 2026 التي أقيمت في هونغ كونغ.

ويعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ مشاركات المملكة ببطولات العالم للمبارزة، إذ نجح العميري في كتابة اسمه بحروف من ذهب ورفع علم المملكة على منصات التتويج العالمية. وأوضح الاتحاد أن هذا القرار يأتي امتداداً لنهجه في دعم الأبطال وتحفيزهم على مواصلة التميز، بما يسهم في تعزيز مسيرة تطور رياضة المبارزة في المملكة، ويواكب المستهدفات الوطنية للارتقاء بالإنجازات في المحافل القارية والدولية.

من جانبه، أعرب خليفة العميري، عن فخره بهذا الإنجاز الذي تحقق بدعم الاتحاد السعودي للمبارزة، مؤكداً أن الميدالية البرونزية ستكون دافعاً له ولزملائه اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الوطن في البطولات القادمة.