رفض المدرب الألماني أولي فيرنر عرضاً من النادي الأهلي السعودي، وذلك بعد إقالته أخيراً من تدريب نادي لايبزيغ الألماني، رغم قيادته الفريق إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الألماني الموسم الماضي، وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، كان فيرنر المرشح الأبرز لخلافة المدرب ماتياس يايسله في قيادة الأهلي، إلا أنه رفض عرضاً تبلغ قيمته 11 مليون يورو سنوياً، مفضلاً الحصول على فترة راحة قبل خوض تجربته التدريبية القادمة.



ورغم أن العرض السعودي كان يمثّل زيادة مالية كبيرة مقارنة بعقده السابق مع لايبزيغ، الذي بلغت قيمته نحو 3.7 مليون يورو سنوياً، فإن المدرب البالغ من العمر 38 عاماً فضّل التوقف مؤقتاً للاستراحة والاستجمام، بحسب الصحيفة.



وكانت إدارة لايبزيغ قد قررت إقالة فيرنر في يونيو 2026 بعد 351 يوماً فقط من توليه المسؤولية، رغم نجاحه في إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا. وأوضح المدير الرياضي للنادي مارسيل شيفر أن القرار جاء انطلاقاً من قناعة الإدارة بأن المرحلة القادمة تتطلب أفكاراً جديدة ونهجاً مختلفاً لمواجهة التحديات المستقبلية، وهي الرؤية التي تبناها أيضاً مسؤولو النادي بقيادة يورغن كلوب وأوليفر مينتزلاف.



من جانبه، عبّر فيرنر عن استيائه من قرار الإقالة المفاجئ، موجهاً رسالة وداع إلى اللاعبين والجماهير عبر منصة لينكدين، أوضح فيها أنه لم تتح له فرصة توديعهم شخصياً.



وتعد هذه الإقالة الثانية توالياً في مسيرة المدرب الألماني، بعدما أقاله نادي فيردر بريمن في مايو 2025. وجاء قرار النادي حينها بعدما أبلغ فيرنر الإدارة بعدم رغبته في تمديد عقده، الذي كان يمتد حتى صيف 2026، لتقرر الإدارة، بقيادة المدير الرياضي كليمنس فريتز، إنهاء العلاقة معه فوراً بدلاً من الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، سعياً إلى توفير الاستقرار والوضوح الفني للفريق.



وفي المقابل، يواصل لايبزيغ دراسة خياراته لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة القادمة، إذ يبحث عن مدرب يمتلك رؤية تتماشى مع المشروع الرياضي للنادي، في ظل سعيه لمواصلة المنافسة بقوة على المستويين المحلي والأوروبي.



كما يواصل النادي الأهلي بحثه عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، في ظل اقتراب مدربه الحالي، ماتياس يايسله، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط توقعات بإعلان هوية المدرب الجديد خلال الأيام القادمة.



ومع استمرار تحضيرات الموسم الجديد، تترقب جماهير الأهلي ولايبزيغ حسم ملف القيادة الفنية، في ظل بحث الناديين عن مدرب جديد، بينما اختار أولي فيرنر الابتعاد مؤقتاً عن التدريب، رافضاً عرضاً مالياً مغرياً من النادي السعودي، في قرار شكّل محطة لافتة في مسيرته المهنية.