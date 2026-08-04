أعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن استيائه الشديد من سلسلة العقبات التي واجهها خلال المشاركة التاريخية الأولى للنشامى في نهائيات كأس العالم.



وأكد الاتحاد أنه كهيئة تمثّل دولة صغيرة بميزانية محدودة، واجه تحديات كبيرة بدءاً من رفض منح تأشيرات الدخول لعدد من المشجعين الأردنيين الذين امتلكوا تذاكر المباريات التي بيعت بأسعار باهظة، مروراً بفرض ضرائب أمريكية عبر الفيفا على مستحقات المشاركة، وهو ما لم تتعرض له المنتخبات التي لعبت في كندا والمكسيك.



وأضاف البيان أن الاتحاد ما زال ينتظر منذ شهر ديسمبر الماضي مستحقات مكافآت اللاعبين عن وصولهم لنهائي كأس العرب في قطر، وهي بطولة ينظمها الفيفا، في وقت يتحدث فيه الاتحاد الدولي عن امتلاكه احتياطيات مالية بمليارات الدولارات.



واختتم الاتحاد بيانه بتأكيد تمسكه بالقيم الأخلاقية، رافضاً بشكل قاطع أي محاولات لربط تقديم الدعم بتأييد شخصيات معينة داخل الفيفا، واصفاً ذلك بأنه «ابتزاز» يرفضه الاتحاد الأردني جملةً وتفصيلاً.