واصلت أسعار النفط التراجع خلال تعاملات (الثلاثاء)، لتهبط دون مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعدما أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث «اليوم أو غداً».



ويراقب المستثمرون حركة الملاحة في هرمز عن كثب لتقييم آفاق عودة تدفقات النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي إلى طبيعتها، في حين يبدي محللو الشحن البحري قدراً أكبر من الحذر مقارنةً بتفاؤل وزير الخزانة الأمريكي.



عدم يقين



وفي التداولات، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، في وقت سابق من اليوم، بسبب حالة عدم اليقين بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أكتوبر القادم 2026، بنسبة 4.69%، لتصل إلى 79.78 دولار للبرميل.



وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر القادم 2026، بنسبة 5.41%، لتصل إلى 75.99 دولار للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظياً منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).



تقلبات حادة



وتراجع الخامان القياسيان خلال الجلسة الأخيرة بنسبة 7.11%، و5.11% على التوالي، عند أدنى مستوى لهما في 3 أسابيع.



وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ قفز خام برنت إلى 100.69 دولار للبرميل عند التسوية في 23 يوليو، قبل أن يتراجع خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ثم انحسارها تدريجياً.