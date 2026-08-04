كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) الشهرية، ارتفاع إنفاق المستهلكين في السعودية إلى 130.14 مليار ريال خلال شهر يونيو 2026، بنسبة 6%، مقارنة بنحو 122.62 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2025.



ووفقاً للبيانات، زادت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يونيو 2026 بنحو 7% لتصل إلى 57.49 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وتمت المبيعات خلال شهر يونيو الماضي من خلال 1009.24 مليون عملية، وعبر 2.5 مليون جهاز.



سحوبات نقدية



وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يونيو 2026 انخفاضاً بنحو 9% لتصل إلى نحو 39.02 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يونيو 2025. وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 14.4 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 123.9 مليون عملية، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 69.19 مليون بطاقة بنكية.



وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى»، إلى 33.63 مليار ريال خلال شهر يونيو 2026، وبنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وتمت هذه المبيعات من خلال 184.8 مليون عملية.



مبيعات التجارة الإلكترونية



يذكر أن إنفاق المستهلكين في السعودية يشمل مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى». وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات «مدى» المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» وغيرها من البطاقات الائتمانية. وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.