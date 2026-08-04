بعد أسبوعين من إسدال الستار على نهائيات كأس العالم 2026 التي أقيمت في أمريكا والمكسيك وكندا، لم تتوقف آثار البطولة عند تتويج المنتخب الإسباني باللقب، بل امتدت إلى سوق الانتقالات الصيفية، بعدما فرضت البطولة واقعاً جديداً على كبار الأندية الأوروبية، فمنحت بعض النجوم مكانة جعلتهم خارج دائرة البيع، فيما رفعت أسهم آخرين ووضعتهم تحت أنظار أندية تبحث عن تدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.



وفي مقدمة الأندية التي أغلقت باب الرحيل يأتي ريال مدريد، الذي يتمسك بالثنائي كيليان مبابي وجود بيلينغهام، ضمن المشروع الفني الجديد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما يواصل مانشستر سيتي بناء فريقه بعد مرحلة غوارديولا حول النرويجي إرلينغ هالاند بعد تألقه اللافت في المونديال. كما يتمسك برشلونة بالرباعي الإسباني لامين يامال وبيدري وداني أولمو والمدافع الشاب كوبارسي، بعد مساهمتهم في قيادة «لا روخا» إلى اللقب العالمي، بينما يفضل باريس سان جيرمان الحفاظ على استقراره الفني والإبقاء على نجومه، يتقدمهم عثمان ديمبيلي، في حين لا يفكر بايرن ميونيخ في التفريط بالثنائي هاري كين ومايكل أوليسيه.



وفي المقابل، أسهمت البطولة في رفع أسهم عدد من اللاعبين، يتقدمهم الإسباني رودري الذي عاد اسمه بقوة إلى دائرة اهتمام ريال مدريد بعد المستويات التي قدمها، إلى جانب مواطنه فيران توريس، صاحب هدف التتويج بالمونديال، الذي أصبح محل متابعة من أكثر من نادٍ أوروبي. كما يواصل الأرجنتيني جوليان ألفاريز جذب اهتمام كبار القارة رغم عدم ظهوره بأفضل مستوياته وتمسك أتلتيكو مدريد باستمراره ورفضه التفريط به إلا مقابل عرض مالي ضخم.



وعلى المستوى العربي، برز عدد من الأسماء التي رفعت أسهمها بعد البطولة، يتقدمهم حارس الأهلي المصري مصطفى شوبير، الذي جذب اهتمام أندية أوروبية عقب تألقه مع منتخب بلاده، إلى جانب المغربي أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، فيما عاد مواطنه عزالدين أوناحي، لاعب جيرونا الإسباني، إلى واجهة سوق الانتقالات وسط اهتمام أوروبي متزايد.



ويؤكد مونديال 2026 مجدداً أنه لا يمنح المنتخبات الألقاب فقط، بل يعيد أيضاً رسم ملامح الميركاتو، في صيف ينتظر أن يشهد مزيداً من التحركات قبل انطلاق الموسم الأوروبي الجديد وقبل إغلاقه نهاية شهر أغسطس الجاري.