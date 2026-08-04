كشفت وسائل إعلام يمنية، اليوم (الثلاثاء)، إنقاذ القوات البحرية وقوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر جميع أفراد طاقم سفينة شحن هندية تعرضت لهجوم أدى إلى غرقها قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.



ونقلت وسائل يمنية عن مصادر ملاحية قولها إن السفينة التجارية «فايزي نوري أوليا» تعرضت لهجوم بوساطة زورق مفخخ أثناء إبحارها على بُعد نحو 13 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة الحديدة، ما أدى إلى إصابتها إصابةً مباشرة وغرقها في مياه البحر الأحمر، موضحة أن عملية إنقاذ مشتركة نفذتها القوات البحرية وخفر السواحل أسفرت عن إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة، البالغ عددهم 14 بحاراً هندياً بينهم بحار يمني واحد، دون تسجيل أي خسائر بشرية.



وأشارت إلى أنه جرى نقلهم إلى مكان آمن وتقديم الرعاية والإسعافات الطبية اللازمة لهم عقب انتشالهم، مبينة أن السفينة تعرضت لهجوم بقارب مفخخ.



من جهة أخرى، حذّرت وحدة الأمن البحري (PTOC Yemen) من سفينتين هنديتين يشتبه في تورطهما بعمليات إمداد للحوثيين عبر ميناء الصليف، وبحسب بيان الوحدة فإنها تتابع عن كثب نشاط سفينتين خشبيتين تقليديتين هما (MSV GULSHAN F.KADRI وAL SALIMA-MNV-2190) وكلتاهما ترفعان العلم الهندي، وذلك في إطار عمليات الرصد المستمرة لحركة السفن ذات الأنماط التشغيلية غير الاعتيادية في جنوب البحر الأحمر، والتي يشتبه في استخدامها في تنفيذ رحلات بحرية متكررة إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.



وأكدت الوحدة أهمية تعزيز الرقابة الجوية والرادارية على خطوط الملاحة الممتدة بين بربرة وجيبوتي وباب المندب وسواحل البحر الأحمر، مع التركيز على السفن الخشبية التي تعتمد على إخفاء بيانات التعريف الآلي أو اتباع أنماط تشغيل غير اعتيادية، بما يسهم في الحد من استغلال الممرات البحرية الإقليمية في تنفيذ أنشطة بحرية غير مشروعة أو دعم سلاسل إمداد الأسلحة العابرة للحدود إلى الحوثيين.